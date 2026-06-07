دریافت 18 MB کد مطلب 6852531 https://mehrnews.com/x3cg3B ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ کد مطلب 6852531 فیلم هنر فیلم هنر ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ روایت بشیر بی آزار از چگونگی خلق آهنگ «علاج» محسن چاوشی قطعه «علاج» اثر محسن چاوشی در بحبوحه حمله رژیم کودککش صهیونیستی به ایران تولید و منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط مشارکت محسن چاوشی در آزادی ۱۱۰ زندانی تصویری از استاد فرشچیان، چاوشی و هنرمندان غدیری بر دیوارنگاره ولیعصر انتشار تازهترین اثر محسن چاوشی برای تکریم بیماران صعب العلاج برچسبها بشیر بیآزار محسن چاوشی آهنگ علاج جنگ تحمیلی
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