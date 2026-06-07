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کد مطلب 6852531
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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

روایت بشیر بی آزار از چگونگی خلق آهنگ «علاج» محسن چاوشی

روایت بشیر بی آزار از چگونگی خلق آهنگ «علاج» محسن چاوشی

قطعه «علاج» اثر محسن چاوشی در بحبوحه حمله رژیم کودک‌کش صهیونیستی به ایران تولید و منتشر شد.

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