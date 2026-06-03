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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

تصویری از استاد فرشچیان، چاوشی و هنرمندان غدیری بر دیوارنگاره ولیعصر

تصویری از استاد فرشچیان، چاوشی و هنرمندان غدیری بر دیوارنگاره ولیعصر

«علی(ع) فخر ایرانیان» عنوان جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) است که به مناسبت عید غدیر نصب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت عید سعید غدیر، سحرگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

در توضیح این دیوارنگاره سخنی از امام خمینی (ره) نوشته شده است: «این علی علیه السلام که در هر جا می‌رویم اسم او هست، در همه ابعاد انسانیت درجه یک است و همه چیز ماست و ما باید همه تابع او باشیم.»

در طرح دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج)، اثر معروف «غدیر» از زنده‌یاد محمود فرشچیان دیده می‌شود که در کنار آن چهره‌هایی چون زنده‌یادان فرشچیان (خالق اثر نگارگری)، شهریار، علی شریعتی، پروین اعتصامی، شهید چمران، غلامرضا تختی و چهره‌های چون محسن چاوشی، علی معلم دامغانی و داریوش ارجمند که همگی آثاری برای عید غدیر و حضرت علی علیه السلام در کارنامه دارند، ایستاده‌اند.

تصویری از استاد فرشچیان، چاوشی و هنرمندان غدیری بر دیوارنگاره ولیعصر

کد مطلب 6848993
آزاده فضلی

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