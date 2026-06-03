تصویری از استاد فرشچیان، چاوشی و هنرمندان غدیری بر دیوارنگاره ولیعصر

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت عید سعید غدیر، سحرگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

در توضیح این دیوارنگاره سخنی از امام خمینی (ره) نوشته شده است: «این علی علیه السلام که در هر جا می‌رویم اسم او هست، در همه ابعاد انسانیت درجه یک است و همه چیز ماست و ما باید همه تابع او باشیم.»

در طرح دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج)، اثر معروف «غدیر» از زنده‌یاد محمود فرشچیان دیده می‌شود که در کنار آن چهره‌هایی چون زنده‌یادان فرشچیان (خالق اثر نگارگری)، شهریار، علی شریعتی، پروین اعتصامی، شهید چمران، غلامرضا تختی و چهره‌های چون محسن چاوشی، علی معلم دامغانی و داریوش ارجمند که همگی آثاری برای عید غدیر و حضرت علی علیه السلام در کارنامه دارند، ایستاده‌اند.