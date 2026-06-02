به گزارش خبرنگار مهر، محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ که طی ایام جنگ تحمیلی رمضان حضور فعالی در پویش ها و فعالیت های مردمی مرتبط با این روزها داشت، به تازگی و در ادامه اقدامات خیرخواهانه خود در راه اندازی پویش های مختلف، تک آهنگ جدیدی به نام «مریض تخت آخری» را به پاس همراهی و حضور مردم در پویش «سهم تو از یک لبخند» پیش روی مخاطبان قرار داد.

در این تک آهنگ کاظم بهمنی شاعر، محسن چاوشی آهنگساز و خواننده، رضا فوادیان تنظیم کننده، عادل روح نواز نوازنده گیتار الکتریک، بهروز میرزایی نوازنده گیتار آکوستیک، مهدی کریمی میکس و مسترینگ بخشی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

محسن چاوشی چندی پیش در ایام جنگ رمضان قطعه پرطرفدار «حسبی الله» را نیز پیش روی مخاطبان قرار داد که این اثر موسیقایی توانست یکی از پرمخاطب ترین آثار این دوران لقب بگیرد.