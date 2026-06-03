مشارکت محسن چاوشی در آزادی ۱۱۰ زندانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی، از اجرای طرحی در راستای پیگیری مستمر وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه ابلاغی، مقرر شد تمامی دادستان‌ها، قضات اجرای احکام و قضات ناظر زندان به صورت مستمر و بدون وقفه وضعیت زندانیان را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

وی با اشاره به نتایج این اقدامات اظهار کرد: از عید قربان تا عید غدیر و در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده توسط همکاران قضایی، تاکنون ۴۴۰ نفر از زندانیان آزاد شده‌اند.

القاصی با تأکید بر اهمیت این اقدامات افزود: به باور من، هیچ عمل و عبادتی شاید برتر و پسندیده‌تر نزد خدای متعال از کمک به آزادی افراد بی‌کس و کاری که دستشان به جایی نمی‌رسد نباشد و این امر از ارزش والایی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با قدردانی از همراهی هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و ورزشی در این مسیر گفت: در میان مشارکت‌کنندگان، محسن چاوشی، هنرمند محبوب کشور از طریق مرکز نیکوکاری جمعیت حیدر، با تقبل هزینه آزادی ۱۱۰ نفر از زندانیان در این کار خیر نقش‌آفرینی کرده است که شایسته تقدیر است.