ادای احترام خواننده پاپ در ادامه سنت هرساله؛ «زخمی آفتاب» شنیدنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ که طی چند ماه گذشته به واسطه جنگ تحمیلی رمضان در ردیف فعال ترین هنرمندان کنش گر قرار گرفته است، در ادامه سنت هرساله ای که برای تولید آثار مناسبتی ویژه ایام محرم و صفر داشت، تک آهنگ جدیدی به نام «زخمی آفتاب» را منتشر کرد.

در این تک آهنگ امید روزبه شاعر، رضا فوادیان تنظیم کننده، مهدی کریمی میکس و مسترینگ و محسن چاوشی آهنگساز و خواننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

تک آهنگ های «غریب مادر - ۱۳۸۳» با ترانه ای از مریم حیدرزاده، «راه کربلا - ۱۳۸۴» با ترانه امیر ارجینی، «کلاغ روسیاه - ۱۳۸۴» با ترانه امیر ارجینی، «کاشکی - ۱۳۸۸» با ترانه امیر ارجینی، «ظهر عطش - ۱۳۸۸» با ترانه محمدرضا آقاسی، «غدیر خون - ۱۳۸۸» با ترانه امیر ارجینی، «تنها ترین - ۱۳۹۳» با ترانه حسین صفا، «دل خون - ۱۳۹۵» با ترانه حسین صفا، «علی (ع)» - ۱۳۹۹» با ترانه محسن چاوشی، «او - ۱۳۹۹» با ترانه محسن چاوشی، «طاق ثریا - ۱۳۹۹» با ترانه محسن چاوشی، «شدت میدان - ۱۳۹۹» با ترانه محسن چاوشی، «حسین (ع) - ۱۳۹۹» با ترانه محسن چاوشی، «عباس(ع) - ۱۳۹۹» با ترانه محسن چاوشی، «آوازه خون - ۱۴۰۲» و «تکیه کوچک - ۱۴۰۳» با ترانه امید روزبه بخشی از آثار محسن چاوشی در حوزه های مذهبی و عاشورایی هستند.

تک آهنگ «زخمی آفتاب» با صدای محسن چاوشی را اینجا بشنوید.