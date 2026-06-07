دریافت 10 MB کد مطلب 6853355 https://mehrnews.com/x3cgpq ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6853355 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ خوشحالی مردم در میدان انقلاب بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل شور و حال مردم در میدان انقلاب تهران بعد از حمله موشکی ایران به سرزمین های اشغالی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور لنگرودی ها در ایستگاه نود و نهم تجمعات لحظه شلیک موشک از ارومیه و طنین فریاد الله اکبر طنین «الله اکبر» تبریزیها در واکنش به حمله موشکی به اسرائیل حال و هوای مردم مشهد پس از حمله موشکی کشورمان به سرزمین های اشغالی بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی حمله موشکی ایران به اسراییل برچسبها تجمع مردمی میدان انقلاب حمله موشکی حمله موشکی به اسرائیل
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