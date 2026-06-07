خوشحالی مردم در میدان انقلاب بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل

شور و حال مردم در میدان انقلاب تهران بعد از حمله موشکی ایران به سرزمین های اشغالی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.