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کد مطلب 6853355
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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

خوشحالی مردم در میدان انقلاب بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل

خوشحالی مردم در میدان انقلاب بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل

شور و حال مردم در میدان انقلاب تهران بعد از حمله موشکی ایران به سرزمین های اشغالی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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