به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه محمدی با تشریح آخرین آمار ثبت سفارش کتب درسی دانش‌آموزان میان‌پایه گفت: در مجموع یک هزار و ۳۲۳ سفارش کتب درسی برای دانش‌آموزان واجد شرایط پیش‌بینی شده بود که از این تعداد، یک هزار و ۲۵۳ سفارش با موفقیت نهایی شده است.

وی با اشاره به تحقق ۹۵.۰۱ درصدی ثبت سفارش‌ها در مدارس استثنایی استان، این میزان را نشان‌دهنده اهتمام ویژه مدیران مدارس و کادر آموزشی به فراهم‌سازی به‌موقع منابع درسی دانست و افزود: دسترسی زودهنگام به کتب درسی، زیربنای ارتقای کیفیت ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان همدان در ادامه با تأکید بر اهمیت آرامش روانی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تصریح کرد: تأمین و توزیع مناسب کتب درسی نه تنها نقش بسزایی در کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد، بلکه موجب کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی می‌شود؛ از این رو، این موضوع همواره در اولویت برنامه‌های عملیاتی این اداره قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام باقی‌مانده دانش‌آموزان در دستور کار قرار دارد تا در کوتاه‌ترین زمان، تمامی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان، منابع آموزشی خود را در اختیار داشته باشند.