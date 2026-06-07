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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

طنین «الله اکبر» تبریزی‌ها در واکنش به حمله موشکی به اسرائیل

طنین «الله اکبر» تبریزی‌ها در واکنش به حمله موشکی به اسرائیل

تبریز- مردم انقلابی تبریز با مشاهده شلیک موشک‌های ایرانی به اسرائیل فریاد «الله اکبر» سر دادند.

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کد مطلب 6853345

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