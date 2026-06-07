https://mehrnews.com/x3cgpc ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6853345 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ طنین «الله اکبر» تبریزیها در واکنش به حمله موشکی به اسرائیل تبریز- مردم انقلابی تبریز با مشاهده شلیک موشکهای ایرانی به اسرائیل فریاد «الله اکبر» سر دادند. دریافت 8 MB کد مطلب 6853345 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای مردم مشهد پس از حمله موشکی کشورمان به سرزمین های اشغالی آغاز حملات موشکی ایران/ مناطق مرکزی اسرائیل بمباران شدند شلیک موشک از تبریز به اسرائیل برچسبها اسرائیل تبریز حمله موشکی
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