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کد مطلب 6854665
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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷

هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA

هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA

وقتی دوربین‌ها هنگام پخش سرود ملی آمریکا در فینال NBA، ترامپ را نشان دادند، او با صدای بلند توسط مخاطبان هو شد.

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