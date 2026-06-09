دریافت 5 MB کد مطلب 6854665 https://mehrnews.com/x3cgW8 ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷ کد مطلب 6854665 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷ هو شدن ترامپ در فینال بسکتبال NBA وقتی دوربینها هنگام پخش سرود ملی آمریکا در فینال NBA، ترامپ را نشان دادند، او با صدای بلند توسط مخاطبان هو شد. کپی شد مطالب مرتبط دولت ترامپ مانع ورود داور جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا شد هدف اسرائیل و آمریکا، جلوگیری از تبدیل شدن ایران به قدرت منطقهای است معاون ترامپ به اختلاف منافع با رژیم صهیونیستی اعتراف کرد برچسبها دونالد ترامپ ترامپ بسکتبال بسکتبال NBA
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