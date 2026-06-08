دولت ترامپ مانع ورود داور جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که مقام‌های آمریکایی از ورود «عمر عبدالقادر آرتان» داور بین‌المللی سومالیایی به آمریکا جلوگیری کردند.

آرتان، داوری است که قرار بود در رقابت‌های 2026 جام جهانی قضاوت کند.

آرتان ۳۴ ساله که در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان بهترین داور آفریقا انتخاب شده بود، پیش‌تر از سوی فیفا در فهرست ۵۲ داور اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفته بود؛ انتخابی که از آن به‌عنوان رویدادی تاریخی برای فوتبال آفریقا و داوری سومالی یاد می‌شد.

بر اساس این گزارش‌ها، در فرودگاه میامی، جلو آرتان گرفته شد و اجازه ورود به آمریکا را به وی ندادند و سپس روز یکشنبه به فرودگاه استانبول بازگردانده شد.

رسانه‌ها این اتفاق را در چارچوب محدودیت‌های مهاجرتی و سفر به آمریکا ارزیابی کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که ورود برخی دیگر از فدراسیون های ورزشی و افرادی از کشورهای دیگری را نیز با چالش روبه رو کرده است.

تاکنون نه فیفا و نه فدراسیون فوتبال سومالی واکنشی رسمی به این گزارش‌ نشان نداده‌اند.

گفتنی است که سومالی از جمله کشورهایی است که مشمول برخی محدودیت‌های سفر اعمال‌شده از سوی آمریکاست.