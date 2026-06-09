معاون ترامپ به اختلاف منافع با رژیم صهیونیستی اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اذعان کرد که واشنگتن و تل‌آویو در برخی مسائل و موضوعات دارای منافع و دیدگاه‌های متفاوتی هستند، هرچند همکاری و هماهنگی میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در ادامه این گفت وگو اعلام کرد که تحولات ماه‌های اخیر زمینه را برای دستیابی به یک توافق بلندمدت درباره برنامه هسته‌ای ایران فراهم کرده است.

وی با اشاره به روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران گفت: رئیس جمهور ترامپ بر این باور است که امکان دستیابی به توافقی پایدار درباره پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد و این ارزیابی را درست می‌دانم.

ونس تأکید کرد که در هرگونه توافق احتمالی با ایران، مهم‌ترین مسئله صرفاً مفاد مکتوب توافق نیست، بلکه اطمینان از پایبندی تهران به تعهدات و اجرای عملی آنهاست.

این ادعای ونس درحالی بیان می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده بود که ایران از تعهدات خود عدول نکرده است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های توافق هسته‌ای پیشین، نبود سیستم بازرسی بود که اطمینان بدهد که ایران به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای نیست.

این ادعای ونس نیز درحالی مطرح می شود که همه برنامه های هسته ای ایران زیر نظر آژانس قرار داشته است.

درحالی که این دولت آمریکا در دوره نخست ترامپ بود که به برجام پشت پا زد و از آن خارج شد و تحریم های زیادی را علیه ایران وضع کرد، ونس مدعی شد که در صورت دستیابی به توافق جدید، آمریکا در بلندمدت روند اجرای تعهدات ایران را راستی‌آزمایی و نظارت خواهد کرد.

ونس در پایان سخنان خود مدعی شد که ایران تمایلی به ادامه جنگ ندارد، چرا که تداوم درگیری به نفع این کشور نیست و تهران در مذاکرات جاری پیشنهادها و موضوعات جدی را روی میز گفت‌وگو گذاشته است.

این ادعا نیز درحالی مطرح می شود که به علت کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز، آمریکا از سوی متحدان منطقه ای و نیز افکار عمومی آن به شدت تحت فشار قرار دارد و ادامه جنگ از سوی واشنگتن برای این کشور هزینه سنگینی را به همراه خواهد داشت.