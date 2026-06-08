به گزارش خبرگزاری مهر، «یخیل لایتر» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، پرده از اهداف پشت پرده حمله این رژیم به همراه آمریکا به ایران برداشت و اذعان کرد: با آمریکا اهداف یکسانی داریم و می خواهیم که ایران یک قدرت مسلط منطقه ای نباشد.

لایتر با فراموشی این نکته که رژیم صهیونیستی بزرگ ترین عامل تهدید در منطقه است، گفت: با آمریکا کار می کنیم تا مطمئن شویم که ایران نخواهد توانست منطقه را تهدید کند.

وی بدون اشاره به حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت و نقض آتش بس با لبنان مدعی شد: اسرائیل ناچار به پاسخ‌گویی به حملات ایران بوده و تهران نمونه‌ای از نحوه واکنش اسرائیل را دریافت کرده است.

درحالی که رسانه های خبری اعلام کردند که در گفت وگوی چند روز گذشته ترامپ و نتانیاهو سخنان بسیار رکیکی رد و بدل شده و رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر اسرائیل را دیوانه خطاب کرده است، لایتر مدعی شده که گفت وگوی اخیر ترامپ و نتانیاهو دوستانه بوده و نشانگر روابطی عمیق و ۴۰ ساله واشنگتن و تل آویو است.

لایتر با اشاره به هماهنگی میان واشنگتن و تل‌آویو افزود که همکاری نزدیک و درک متقابلی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد.

وی در ادامه مدعی شد: ترامپ خواستار کاهش تنش‌ها شده است؛ موضوعی که به ادعای وی، نخست‌وزیر اسرائیل نیز با آن موافقت کرده است.

این درحالی است که ترامپ مدعی شد که وی از نتانیاهو خواهد خواست که به ایران پاسخ ندهد، اما نخست وزیر رژیم اسرائیل ساعاتی بعد دستور تجاوز مجدد به اهدافی در ایران را داد، اقدامی که نشان می دهد که نتانیاهو، بهایی برای سخنان ترامپ قائل نشده است.

سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن بدون اشاره به سخنان «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان که در اعلام توافق آتش بس میان ایران و آمریکا، لبنان را بخشی از توافق آتش بس دانست، مدعی شد که ایران در تلاش است مذاکرات خود با آمریکا را به پرونده لبنان پیوند بزند، اما از نظر اسرائیل هیچ ارتباطی میان این دو پرونده وجود ندارد.

وی در ادامه سخنانش علیه مقاومت لبنان، به رجزخوانی علیه حزب الله پرداخت و مدعی شد: اسرائیل اجازه نخواهد داد، لبنان به کنترل حزب الله در بیاید یا این که بدون این که پاسخگو باشد، به اسرائیل حمله کند.

لایتر در ادامه ادعاهای بی اساسش، افزود: حملات اسرائیل به حزب‌الله ارتباطی با ایران ندارد و تهران باید خارج از این موضوع باقی بماند.

وی در پایان به ادعای خود در مورد لبنان ادامه داد و مدعی شد: بعید می‌دانم، ترامپ اجازه دهد ایران پرونده لبنان را به مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران گره بزند.