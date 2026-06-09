ساخت بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نجفیان صبح سهشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان عجبشیر با اشاره به آمار ساختوسازهای مسکن در استان اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در سطح استان در قالب مساکن حمایتی در حال ساخت است که بخشی از آنها نیز تحویل داده شده است. از این تعداد، ۳۴ هزار و ۵۰۰ واحد در قالب مسکن حمایتی نهضت ملی مسکن است که سهم شهرستان عجبشیر از این رقم ۳۵۹ واحد میباشد.
وی در تشریح جزئیات سایر پروژههای مسکن آذربایجانشرقی افزود: علاوه بر پروژههای نهضت ملی، ۱۴ هزار و ۸۰۵ واحد در قالب خودمالک شهری، ۲۸ هزار و ۴۷۱ واحد در قالب خودمالک روستایی، ۳۰۲ واحد در بافت فرسوده و ۲۶ هزار و ۲۹۶ واحد در حوزه بازآفرینی شهری در دست احداث است.
نجفیان با تاکید بر اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: تاکنون در سطح استان ۲۳۶۳ خانوار قطعه زمین خود را بابت طرح جوانی جمعیت دریافت کردهاند. در شهرستان عجبشیر نیز امروز اراضی مربوط به ۹۰ خانوار تحویل داده شد؛ پیش از این نیز ۶۰ خانوار اراضی خود را دریافت کرده بودند و واگذاری اراضی به ۱۰۰ خانوار دیگر نیز در دست اقدام است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورتگرفته در حوزه مسکن محرومین و توسعه شهری عجبشیر اشاره کرد و گفت: زمینی به ظرفیت ۲۴ واحد برای مسکن محرومین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تحویل داده شده است. همچنین در راستای کمک به توسعه زیرساختهای شهری، تاکنون ۸۵۰ تن قیر رایگان به شهرداری عجبشیر تحویل داده شده و ۵۰۰ تن دیگر نیز به زودی تحویل خواهد شد.
وی افزود: تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی میدان نماز عجبشیر به شهرداری این شهر از دیگر اقدامات حمایتی اداره کل است. افزون بر این، تفاهمنامهای برای تکمیل آمادهسازی سایت نهضت ملی و مسکن مهر عجبشیر در دست انعقاد است و طرح تفصیلی این شهرستان نیز مراحل پایانی خود را طی میکند.
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