پرداخت نخستین تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی کشور در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی شامگاه سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش اعتبارات قیر رایگان در توسعه زیرساختهای روستایی اظهار کرد: تخصیص این اعتبارات با همکاری مجلس و دولت، تأثیر قابل توجهی در عمران، آبادانی و اجرای پروژههای عمرانی روستاهای استان داشته و طی سالهای اخیر بسیاری از طرحهای زیرساختی با استفاده از این ظرفیت به سرانجام رسیده است.
وی افزود: اعتبارات قیر پس از ابلاغ به استان، میان شهرستانها توزیع میشود و تلاش داریم با برنامهریزی انجام شده، در سال جاری نیز روستاهایی که تاکنون از این ظرفیت بهرهمند نشدهاند تحت پوشش قرار گیرند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش بروکراسی اداری در حوزه ساختوساز روستایی گفت: بنیاد مسکن در فرآیند پرداخت تسهیلات هیچگونه نوبتدهی یا معطلی برای متقاضیان ندارد و پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و به بانکهای عامل معرفی میشوند.
خسروی خاطرنشان کرد: سهمیه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به استان ابلاغ شده و خوشبختانه نخستین قرارداد این تسهیلات در کشور توسط یکی از شعب بانک تجارت در گلستان منعقد شده است که این اقدام در سطح ملی نیز مورد تقدیر قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه متقاضیان برای دریافت تسهیلات با مشکل خاصی مواجه نیستند، افزود: در ۱۳ شهرستان استان اداره بنیاد مسکن فعال است و خدمات مورد نیاز مردم بدون مراجعههای مکرر و با حداقل زمان ممکن ارائه میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان همچنین درباره صدور پروانه ساختمانی و دریافت وام در روستاها گفت: با همکاری دهیاریها، فرمانداریها و سایر دستگاههای مرتبط، روند صدور پروانه ساختمانی تسهیل شده و در حال حاضر مانعی برای بهرهمندی روستاییان از تسهیلات ساخت مسکن وجود ندارد.
وی اظهار کرد: حتی در مواردی که مالکیت افراد بهصورت قولنامهای یا اسناد عادی باشد، امکان بهرهمندی از تسهیلات فراهم است و نداشتن سند رسمی مانع دریافت وام ساخت مسکن روستایی نخواهد بود.
خسروی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور اسناد مالکیت روستایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار جلد سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی استان صادر شده است.
وی افزود: تنها در سال گذشته حدود پنج هزار سند روستایی صادر شد و اکنون بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی گلستان دارای سند رسمی هستند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان با اشاره به برخی مشکلات موجود در روستاهای دارای اراضی بنیاد علوی اظهار کرد: با همکاری بنیاد مستضعفان و دستگاههای مرتبط، روند رفع موانع صدور سند در این مناطق آغاز شده و انتظار میرود طی ماههای آینده بخش قابل توجهی از پروندههای باقیمانده تعیین تکلیف شود.
خسروی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و مجموعه ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: هدف بنیاد مسکن تسهیل خدماترسانی به روستاییان، تسریع در ساخت مسکن ایمن و افزایش امنیت حقوقی مالکیت در روستاهای استان است و این مسیر با جدیت دنبال میشود.
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