آسیب‌ دیدگی پنج هزار و ۷۲۷ واحد مسکونی و تجاری آذربایجان‌ شرقی در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان مهرآباد روز دوشنبه به تشریح فرآیند بازسازی و نوسازی واحد های آسیب دیده در استان در جنگ رمضان پرداخت و افزود: بحث اصلی ما ابتدا بر روی ارزیابی تفصیلی خسارت وارده به واحدهای مسکونی، تجاری و اداری بود، مسئولیت ارزیابی در کلان‌شهر تبریز بر عهده شهرداری است، اما در سایر ۱۳ شهرستان استان، مجموعاً ۳۱ شهر و روستا دچار آسیب شده‌اند، همچنین ۸۳ واحد برای دریافت ودیعه مسکن به بانک مسکن معرفی شده‌اند که از این تعداد ۷۳ واحد وام ودیعه مسکن خود را اخذ کرده‌اند.

وی از افتتاح ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌شرقی در سوم خرداد سالجاری خبر داد و گفت: در سال گذشته، بیش از ۹ هزار واحد در دهه فجر افتتاح کردیم و برای سوم خرداد امسال نیز ۳۶۷۳ پروژه آماده افتتاح داریم که از این تعداد، حدود ۵۰۰ واحد مربوط به نهضت ملی مسکن است و ۴۸ واحد دیگر مربوط به مسکن مهر در شهر میانه است.

وی با بیان اینکه طبق دستور وزیر راه و شهرسازی، اداره کل استان واحدهایی که برای مدیریت بازار اجاره به زوج‌های جوان اختصاص می‌یابد را شناسایی کرده و آماده ثبت قرارداد کرده است، ادامه داد: سهم آذربایجان‌شرقی برای این موضوع ۳۹۰ واحد بود، اما تاکنون ۴۱۸ واحد شناسایی شده که این واحدها شامل پروژه‌های بنیاد مسکن و طرح‌های نهضت ملی هستند و امیدواریم در آینده نزدیک به زوج‌های جوان عرضه شوند.

نجفیان تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اگر همکاری لازم از سوی بنیاد مسکن و بانک مسکن صورت گیرد، اقدامات لازم برای تامین واحدهای تجاری نیز انجام خواهد شد.