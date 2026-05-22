به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان روز جمعه در مراسم آغاز عملیات آمادهسازی سایت ۳۷ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن در قرهآغاج با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته گفت:عملیات خاکبرداری این سایت طی سه ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
وی افزود:با برنامهریزی صورت گرفته امیدواریم تا پایان امسال شاهد آغاز عملیات ساختوساز واحدهای مسکونی در این سایت باشیم.
این طرح که با هدف تسریع در روند تامین مسکن برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در منطقه چاراویماق اجرایی میشود گامی مهم در جهت توسعه زیرساختهای مسکن در این شهرستان محسوب میشود.
