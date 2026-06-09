تعریض محور کشکو به زنگشامحله در تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون پورآهنگریان بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از محور کشکو برنامهریزی برای تعریض و توسعه محور کشکو به زنگشامحله و احداث چهار دهانه پل در روستای ملاعظیمرزگاه خبر داد.
وی که به همراه مدیران منابع آب و راهداری شهرستان از این روستا بازدید کرده بود، اظهار کرد: در این بازدید میدانی و بنا به درخواست شورای اسلامی و دهیاری روستای ملاعظیمرزگاه، مقرر شد عملیات تعریض محور مذکور به طول تقریبی یک کیلومتر و به صورت چهاربانده با بلوار میانی در دستور کار قرار گیرد.
بخشدار مرکزی تنکابن افزود: همچنین در این محور، شورای اسلامی و دهیاری روستا با هماهنگی اداره راهداری، نسبت به احداث چهار دهانه پل اقدام خواهند کرد.
پورآهنگریان تأمین بخشی از مصالح و مخلوط مورد نیاز این طرح را از محلهای تعیینشده در بستر رودخانه و با همکاری امور منابع آب دانست و تصریح کرد: در بخش دیگری از این بازدید، به منظور ساماندهی آبهای سطحی، دهیاریهای روستاهای کبودکلایه و ملاعظیمرزگاه موظف شدند نسبت به زهکشی، لایروبی و ساماندهی کانالهای هدایت آب در محدوده خیابان سعدی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام عملیات زهکشی و با پشتیبانی شورای اسلامی بخش و همکاری بنیاد مسکن، عملیات آسفالت خیابان سعدی در روستای کبودکلایه نیز اجرایی خواهد شد.
بخشدار مرکزی تنکابن در پایان با تأکید بر توسعه متوازن روستاها گفت: ارتقای زیرساختهای عمرانی روستایی با مشارکت مردم، شوراهای اسلامی و دستگاههای اجرایی به صورت جدی دنبال میشود.
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