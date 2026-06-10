به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخباری مبنی در ایجاد ستون دود در جنوب شهر تهران جلال ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعتی پیش وقوع آتشسوزی در یک یا چند انبار در محدوده خیابان ری، حوالی میدان قیام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به شدت حریق افزود: با توجه به نوع کالاهای انبار شده، دود بسیار غلیظی در محل مشاهده میشود و آتشنشانان از چندین ایستگاه در منطقه مستقر شده و درگیر عملیات مهار و جلوگیری از سرایت شعلهها به ساختمانهای مجاور هستند.
به گفته سخنگوی سازمان آتشنشانی، جزییات بیشتر از علت حادثه و میزان خسارات پس از اتمام عملیات اعلام خواهد شد.
شروین تبریزی سخنگوی اورژانس تهران نیز از اعزام یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه موتورلانس به محل حادثه خبر داد.
گفتنی است تا لحظه مخابره این خبر از محل حادثه، آماری از مصدومین ارائه نشده است.
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