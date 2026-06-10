دریافت 1 MB کد مطلب 6856850 https://mehrnews.com/x3chQK ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۵ کد مطلب 6856850 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۵ تصاویری از پرواز شبانه جنگندههای ارتش در آسمان تهران صدای شنیدهشده از جنگندهها در نقاطی از تهران متعلق به جنگندههای خودی در چارچوب ماموریتهای معمول گشت هوایی است. کپی شد مطالب مرتبط حمله موشکی ایران به مواضع و پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه تکذیب وقوع انفجار در جزیره کیش بیانیه تروریستهای آمریکا درباره تجاوز جدید به خاک ایران برچسبها جنگنده جنگنده کوثر ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتش نیروی هوایی ارتش
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