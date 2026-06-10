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کد مطلب 6856850
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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۵

تصاویری از پرواز شبانه جنگنده‌های ارتش در آسمان تهران

تصاویری از پرواز شبانه جنگنده‌های ارتش در آسمان تهران

صدای شنیده‌شده از جنگنده‌ها در نقاطی از تهران متعلق به جنگنده‌های خودی در چارچوب ماموریت‌های معمول گشت هوایی است.

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