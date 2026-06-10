به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای آمریکایی دور جدیدی از حملات که به عنوان حملات دفاعی خوانده شده علیه چندین هدف در ایران را آغاز کردند.

همزمان، یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری آکسیوس تأیید کرد که حملات آمریکا به ایران آغاز شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که نیروهای آمریکایی حملات خود علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده‌اند.

شبکه الجزیره نیز اعلام کرد که دور جدیدی از حملات نظامی آمریکا علیه اهدافی در داخل ایران در حال انجام است.

مقامات آمریکایی: حمله به ایران، برای امضای توافق است



چند مقام آمریکایی به پایگاه خبری اکسیوس گفته اند که هدف از این حملات فشار بر تهران برای امضای توافق است، اما این حملات ممکن است به تشدید نظامی منجر شود.



رسانه های صهیونیستی: اسرائیل در حملات به ایران شرکت ندارد



سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی مدعی شد: اسرائیل در حال حاضر در حملات به ایران شرکت ندارد.

سنتکام مدعی شد که تنگه هرمز باز است



فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد که اظهارات سپاه پاسداران درباره بسته شدن تنگه هرمز نادرست و فاقد صحت است.

سنتکام در این بیانیه ادعایی خود افزود: کشتی‌های تجاری همچنان در طول امشب به‌صورت عادی در حال عبور از تنگه هرمز هستند و تردد دریایی در این گذرگاه ادامه دارد.

این ادعا درحالی صورت می گیرد که در نوبت های گذشته نیز سنتکام ادعایی را مطرح کرده بود که با واقعیت همخوانی نداشت و روایت سپاه پاسداران به واقعیت نزدیک بود.

همچنین درحالی که یک رسانه صهیونیست خبر حمله سپاه به یک ناو جنگی آمریکایی در تنگه هرمز را تأیید کرده بود، سنتکام باز هم به انکار روی آورد و مدعی شد که ادعای ایران مبنی بر حمله به کشتی جنگی آمریکایی در این آبراهه صحیح نیست.

سنتکام مدعی شد: هیچ یک از کشتی های جنگی آمریکایی هدف حمله قرار نگرفتند.

مقام آمریکایی هرگونه درگیری دریایی با نیروی دریایی سپاه را رد کرد

یک مقام آمریکایی در گفت وگو با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد: هیچ‌گونه درگیری یا رویارویی دریایی میان نیروهای آمریکا و نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران رخ نداده است.

این مقام آمریکایی همچنین ادعای برخی منابع مبنی بر هدف قرار گرفتن میدان گازی «پارس جنوبی» توسط ارتش آمریکا را رد کرد و آن را نادرست دانست.

وی تأکید کرد که میدان پارس جنوبی در فهرست اهداف حملات آمریکا قرار ندارد.

بیانیه سنتکام برای پایان تجاوز آمریکا به ایران



فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که نیروهای آمریکایی جدیدترین دور حملات خود علیه اهدافی در ایران را به پایان رسانده‌اند.

سنتکام در بیانیه‌ای واهی مدعی شد که این حملات اضافی در چارچوب «دفاع از خود» انجام شده و چندین هدف در نقاط مختلف ایران را مورد هدف قرار داده است.

بر اساس ادعای فرماندهی مرکزی آمریکا، این حملات توانمندی‌های کنترل و پایش نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی و همچنین برخی سایت های پدافند هوایی در مناطق مختلف کشور را هدف قرار داده است، ادعاهایی که تاکنون منابع رسمی ایرانی آن را تأیید نکرده اند.

