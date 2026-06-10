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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۹

حمله موشکی ایران به مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه

حمله موشکی ایران به مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه

به دنبال تجاوز آمریکا به خاک کشورمان، منابع خبری از حملات موشکی گسترده ایران به سوی پایگاه‌ها و اهداف نظامی آمریکا در منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما فلسطین چندین فروند موشک از ایران به سوی مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه شلیک شده است.

این رسانه عربی افزود که پایگاه هوایی «الحریر» متعلق به ارتش آمریکا واقع در استان اربیل در اقلیم کردستان عراق، هدف اصابت دقیق یک فروند موشک قرار گرفته است.

حمله ایران به یک کشتی جنگی آمریکایی در تنگه هرمز

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نیز اعلام کرد که به نظر می رسد که یک کشتی جنگی آمریکایی در تنگه هرمز هدف حمله ایران قرار گرفته است.

این روزنامه در عین حال افزود که این اطلاعات به صورت کامل مورد تأیید نیست.

هنوز جزئیات بیشتری از میزان خسارات جانی و مالی احتمالی این حملات و نوع موشک‌های به‌کار رفته منتشر نشده است.

کد مطلب 6856844

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