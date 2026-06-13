۲۲ کمیته تخصصی کنگره شهدای استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عالی‌زاده اظهار کرد: کنگره سرداران و امیران و بیش از ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر با رویکردی هنری و حماسی و با مشارکت تمامی اقشار و دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.

عالی‌زاده با اشاره به ساختار تشکیلاتی این کنگره افزود: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد، کمیته‌های ۲۲ گانه‌ای با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مختلف و اقشار گوناگون مردم تشکیل شده است که هر کدام متناسب با مأموریت‌های محوله، نقش‌آفرینی خواهند کرد.

معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق(ع) از تولید آثار فاخر هنری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی کنگره یاد کرد و گفت: در بخش سینمایی، قرارداد تولید فیلم شهید «نادر مهدوی» منعقد شده و اقدامات لازم برای تولید فیلم سینمایی شهید «ماهینی» نیز در حال پیگیری است که به‌زودی وارد فاز اجرایی می‌شود.

وی افزود: همچنین در حوزه ادبیات دفاع مقدس، تألیف بیش از ۶۰ عنوان کتاب ویژه با همت نویسندگان و هنرمندان برجسته استان بوشهر در دست اقدام است که گوشه‌ای از ایثارگری‌های شهدای این دیار را ثبت و ضبط خواهد کرد.

عالی‌زاده با اشاره به بخش ویژه کنگره که شامل یک نمایش میدانی حماسی است، اظهار داشت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در قالب یک ویژه برنامه ۱۰ تا ۱۵ شب، نمایشی بزرگ را در لوکیشنی اختصاصی به روی صحنه ببریم. این نمایش با محوریت نقش راهبردی خلیج فارس در تاریخ ایران و روایت حماسه‌آفرینی شهدای عزیز استان، با بهره‌گیری از توان هنرمندان مطرح استانی و کشوری طراحی شده است که در اواخر سال ۱۴۰۵ به اوج اجراهای خود خواهد رسید.

معاون فرهنگی هنری سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه شعار محوری این کنگره «بوشهر، پرچمدار حماسه‌های نخست» انتخاب شده است، خاطرنشان کرد: زیرشعار «هر موج یک حماسه، هر نخل یک روایت» نیز بیانگر عمق و گستردگی روایتگری از شهدای والامقام استان بوشهر است که در قالب مستندها و تولیدات ویژه رسانه‌ای در حال تهیه است.

وی با بیان اینکه جزئیات بیشتر این برنامه‌ها نیازمند بررسی تخصصی در نشست‌های آتی است، تصریح کرد: در آینده نزدیک و در نشستی اختصاصی ، ابعاد بیشتری از فعالیت‌های این کنگره عظیم را برای مردم شریف و شهیدپرور استان بوشهر تشریح خواهیم کرد.