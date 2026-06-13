سرپرست جدید اداره شیلات میناب معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور محمد رادمهر فرماندار میناب، مسعود بارانی مدیرکل شیلات هرمزگان، برخی مسئولان شهرستانی و استانی، رئیس پیشین شیلات شهرستان میناب تکریم و سرپرست جدید این اداره معارفه شد.

محمد رادمهر فرماندار شهرستان میناب در این آیین با اشاره به نقش راهبردی شیلات در توسعه اقتصادی منطقه، این بخش را یکی از محورهای مهم توسعه شهرستان دانست و اظهار کرد: ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی در میناب وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود به شکوفایی برسد.

وی افزود: با تداوم تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه شیلات، می‌توان زمینه ارتقای شاخص‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در این بخش را بیش از پیش فراهم کرد.

مدیرکل شیلات هرمزگان نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های شیلاتی شهرستان میناب بر اهمیت همدلی و همکاری برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دولت در این شهرستان تأکید کرد.

مسعود بارانی ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های خلیل حیدری در دوران مسئولیت خود، اظهار داشت: تداوم برنامه‌های توسعه‌ای، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه شیلات در شهرستان میناب است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه میناب در بخش شیلات، افزود: این شهرستان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه صید و صیادی، آبزی‌پروری و توسعه زیرساخت‌های شیلاتی برخوردار است و بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اشتغال منطقه ایفا کند.

بارانی همچنین ابراز امیدواری کرد با حضور سرپرست جدید روند خدمت‌رسانی به جامعه بهره‌برداران شیلاتی با توان و سرعت بیشتری دنبال شده و اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده این بخش به شکل مطلوب‌تری محقق شود.

در پایان این مراسم با حکم مدیرکل شیلات هرمزگان خلیل حیدری رئیس پیشین شیلات شهرستان میناب تکریم و معین دهقانی به عنوان سرپرست جدید اداره شیلات شهرستان میناب منصوب شد.

گفتنی است، معین دهقانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیلات بوده و پیش از این مسئولیت ریاست گروه پایش و بهسازی منابع دریایی شیلات هرمزگان را بر عهده داشته است.