سرپرست جدید اداره کل شیلات خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه مراسم تکریم و معارفه سرپرست سابق و جدید اداره کل شیلات خوزستان با حضور «سید مصطفی بهشتیان» معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران و جمعی از مدیران شیلات استان برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تشکر و قدردانی از تلاش و زحمات ارزشمند فلامرز مزارعی در دوران مسئولیت، مرتضی سوری به عنوان سرپرست جدید اداره کل شیلات خوزستان معارفه شد.

سوری دانش آموخته دکترای تخصصی در رشته شیلات است و برخی سوابق اجرایی و علمی – پژوهشی وی عبارت از معاون آبزی پروری اداره کل شیلات خوزستان، رئیس اداره میگو و آبزیان دریایی شیلات استان، عضو کارگروه علمی و فنی تکثیر و پرورش میگو و ماهیان دریایی کشور، همکاری در اجرای چندین پروژه شیلاتی ملی و استانی، استاد مشاور پایان نامه‌های دانشجویی، همچنین نویسنده چندین مقاله منتشر شده در مجلات داخلی و خارجی است.