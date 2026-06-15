پیوندهای تاریخی ایلام و واسط پشتوانه توسعه روابط تجاری و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح دوشنبه در نشست مشترک ستاد اربعین استان ایلام با استاندار واسط عراق، با اشاره به جایگاه استراتژیک ایلام در تردد زائران، ضرورت تقویت تعاملات دوجانبه را در تمامی حوزهها مورد تأکید قرار داد.
استاندار ایلام با بیان اینکه این استان مهمترین گذرگاه تردد زائران اربعین حسینی است، برگزاری باشکوه این رویداد را یکی از محورهای اصلی همکاریهای دوجانبه عنوان کرد.
کرمی با تصریح بر اینکه افزایش سطح هماهنگیها میان دو استان ایلام و واسط، کیفیت و سهولت ارائه خدمات به زائران را ارتقا میدهد، اظهار داشت: همکاریهای دو استان نباید تنها به ایام اربعین محدود شود، بلکه باید با هدف دستیابی به منافع متقابل برای مردم دو منطقه، در حوزههای تجاری، اقتصادی، فرهنگی و علمی نیز گسترش یابد.
وی با اشاره به پیوندهای تاریخی دو ملت، یادآور شد: حمایت مردم عراق از ایران در دوران دفاع مقدس همواره در ذهن ملت ایران باقی مانده و این حسن نیت و همراهی، شایسته تقدیر است.
استاندار ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم نشستهای مشترک و ایجاد کارگروههای تخصصی، ضمن تسهیل بیش از پیش تردد زائران، شاهد شکوفایی روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو استان هممرز باشیم.
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