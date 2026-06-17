به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان حاجی‌آباد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دری امام جمعه حاجی‌آباد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی هرمزگان، معاون فرماندار، جانشین سپاه، اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداری، نمایندگان هیئات مذهبی، روحانیون، مبلغان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در دفتر امام جمعه حاجی‌آباد برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سید مجتبی ثمره موسوی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان حاجی‌آباد معرفی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، اظهار کرد: ماه محرم، ماه حزن و اندوه اهل‌بیت(ع)، ماه شهید جاوید امام حسین(ع) و ماه زندگی، آزادگی و عزت است و امیدواریم همه ما بتوانیم در این ماه، اقامه عزای سید و سالار شهیدان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: امنیت، عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و همه شهدایی است که در راه دفاع از اسلام و میهن جان خود را فدا کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به مأموریت‌های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این سازمان با هدف گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) و تقویت جریان‌های فرهنگی مردمی شکل گرفته و امروز نیز با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، جهاد تبیین را به عنوان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های خود دنبال می‌کند.

کاظمی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد راهبردی فرهنگی است، تصریح کرد: این سازمان در کنار شبکه امامت، هیئات مذهبی، کانون مداحان، بنیاد سپهر، حوزه هنری و سایر مجموعه‌های فرهنگی، نقش حمایت، هدایت و شبکه‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و دینی را بر عهده دارد.

وی بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه، آموزش و پرورش، اوقاف، امور مساجد و دیگر نهادهای فرهنگی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که باید در یک مسیر مشترک و هم‌افزا برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه به کار گرفته شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: شهرستان حاجی‌آباد با برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و موقعیت راهبردی، توانایی تبدیل شدن به الگویی موفق در عرصه فرهنگی را دارد و این مهم با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مشارکت فعال نیروهای مردمی محقق خواهد شد.

یادآور می شود؛ حجت‌الاسلام سید مجتبی ثمره موسوی پیش از این به مدت بیش از دو سال رئیس اداره تبلیغات اسلامی جاسک و از فعالیت تبلیغی و فرهنگی در بندرعباس را در کارنامه خود دارد.