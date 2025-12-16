مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم حجت‌الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت الاسلام کاظمی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان شد.

حجت الاسلام کاظمی از دانش آموختگان سطح ۴ حوزه علمیه قم و با سابقه تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد از دانشگاه معارف می‌باشد.

کاظمی در کارنامه خود مسئول گروه تبلیغی انصار الشهدا هرمزگان به مدت ۱۰ سال، استاد یار مؤسسه تخصصی خطابه امیر بیان، کارشناس تقریرات بخش خارج مدرسه امام کاظم ع قم حضور در جبهه مقاومت سوریه و عراق به مدت ۲۲ ماه با سوابق اجرایی مثل، جانشین فرهنگی قرارگاه تاکتیکی جبهه البوکمال، مسئول نمایندگی لشگر زینبیون سوریه مدیر مرکز بصیرت دمشق را دارد.

وی همچنین رئیس اداره تبلیغات شهرستان قشم، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان قشم دبیر امور مساجد شهرستان قشم را در کارنامه اجرایی خود دارد.

پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان بود.