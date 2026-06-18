پدر شهید زرین: وحدت رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف زرین شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم فومن با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات، به بیان تحلیل خود از چرایی جنگهای تحمیلی علیه ایران پرداخت و با تأکید بر اینکه دکترین دفاعی جمهوری اسلامی مبتنی بر بازدارندگی فعال و فاقد سلاح هستهای است، گفت: قائد شهید ما فتوا صادر کردند که شما حق ندارید در حوزه سلاح هستهای ورود کنید.
وی افزود: اوکراین الان چند سال است با روسیه درگیر است، روسیه چند هزار سلاح هستهای دارد چرا نمیتواند استفاده کند؟ اسرائیل با ۲۰۰ کلاهک هستهای زیر بار هیچ امپیتی و آژانسی هم نیست، چون سلاح هستهای سلاحی است که آثار آن قابل جمعآوری نیست و در یک محدوده قابل نگهداری نیست؛ همانند چرنوبیل که هنوز در شعاع ۱۰۰ کیلومتری آن هیچ گیاهی رویش نمیکند.
انجام کامل تعهدات برجامی توسط ایران
زرین با اشاره به اجرای کامل تعهدات ایران در برجام تصریح کرد: ما تمام تعهدات خود را در حوزه هستهای انجام دادیم. سانتریفیوژها را از ۱۹ هزار به ۶ هزار رساندیم، ذخیره اورانیوم سه و نیم درصد را از ۱۰ هزار کیلو به ۳۰۰ کیلو کاهش دادیم، فعالیت در فردو و عراق را متوقف کردیم و تحقیق و توسعه را محدود کردیم. از معدن ساقند یزد تا فردو دوربینهای نظارتی آنلاین نصب کردیم، اما آمریکا و اروپا تعهدات خود را پاره کردند.
وی افزود: حضرت آقا حق دارند که نگران تکرار همان بلا باشند. این بار سیاست تیم مذاکره، گام به گام است. نمونه آن سفر تیم مذاکره به پاکستان بود که به محض گزارش به حضرت آقا، ایشان فرمودند برگردید و مذاکره متوقف شد.
جنگ با ایران؛ تقابل تمدنی نه هستهای
پدر شهید صادق زرین با تأکید بر اینکه مشکل اصلی غرب با ایران هستهای یا موشکی نیست، اظهار داشت: مشکل ما با آمریکا و نظام سلطه، منازعات ایدئولوژیک است. تا زمانی که ما مجهز به اسلام هستیم، با ما برخورد میکنند.
وی به استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد و گفت: در این سند که دستورالعمل روسای جمهور آمریکاست، به صراحت آمده که جمهوری اسلامی در ۲۵ سال آینده نمیتواند جمهوری اسلامی باقی بماند. در ادامه نوشته یا باید به حکومت قرون وسطایی مثل داعش تبدیل شود یا اینکه تبدیل به جمهوری ایرانی شود؛ یعنی کلمه اسلام حذف شود.
طراحی تجزیه ایران و تشکیل اسرائیل بزرگ
یوسف زرین با اشاره به نقشههای دشمن برای تجزیه ایران اظهار داشت: قرار بود ایران بعد از فروپاشی به ۸ کشور مستقل تقسیم شود؛ آذربایجان آزاد، کردستان آزاد، لرستان آزاد، عربستان آزاد (خوزستان)، بلوچستان آزاد، ترکمنستان آزاد و ... و نام ایران به پرشیا تغییر یابد. در کنار آن، اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات شکل بگیرد که حتی عربستان را هم شامل میشد.
پدر شهید صادق زرین در پایان با تأکید بر ضرورت اتحاد ملی، تصریح کرد: رهبر انقلاب در آخرین پیام خود فرمودند که از عملکرد میدان نظامی و خیابان راضی هستند و اینها در تراز جمهوری اسلامی عمل کردهاند.
پدر شهید زرین گفت: رهبر انقلاب تأکید کردند که اتحاد، واجبترین امر در شرایط موجود است و اختلافات کوچک را باید کنار گذاشت. ایران عزیز، ایران قوی، پیروز این میدان بوده و جمهوری اسلامی با ۴۷ سال تحریم و جنگهای مختلف در مقابل ارتش اول دنیا یعنی آمریکا و ارتش چهارم دنیا یعنی اسرائیل، ایستادگی کرده و دشمن از سر استیصال یکطرفه آتشبس اعلام کرد.
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