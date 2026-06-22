ادعای معاون ترامپ: در مذاکرات فنی با ایران پیشرفت کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جی‌دی ونس» معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما در مذاکرات فنی (با ایران) در حال پیشرفت هستیم.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: از قطر خواستیم تا به ما در یافتن مکانیسمی برای اطمینان از اینکه دارایی های مرتبط با ایران کجا خواهد رفت، کمک کند.

وی که کشورش سوابق متعدد بدعهدی در توافق با سایر کشورها را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: نمی‌توانیم به حرف‌های طرف مقابل (ایران) اعتماد کنیم، بلکه باید رفتار این کشور را ببینیم!

«جی‌دی ونس» اساس تعهدات و وعهده های کشورش مقابل در برابر تهران را اینگونه افشا کرد: دارایی های ایران تا زمانی که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود، آزاد نخواهد شد!

گفتنی است که ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام خارج شد و با این کار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نیز نقض کرد.