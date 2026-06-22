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کد مطلب 6867773
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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

جهانگیر: ۱۵ بستر فساد در حوزه اقتصاد و دارایی شناسایی شد

جهانگیر: ۱۵ بستر فساد در حوزه اقتصاد و دارایی شناسایی شد

جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره بسته شدن گلوگاه های فساد را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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