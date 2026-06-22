دریافت 3 MB کد مطلب 6867773 https://mehrnews.com/x3cppF ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰ کد مطلب 6867773 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰ جهانگیر: ۱۵ بستر فساد در حوزه اقتصاد و دارایی شناسایی شد جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره بسته شدن گلوگاه های فساد را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بازگشت ۱۴۰۰ همت از حقوق بیتالمال در ۵ سال گذشته مجتمع خانواده غرب تهران بهزودی افتتاح میشود ضرورت نظارت هوشمند در توزیع آرد یارانهای با هدف تامین امنیت غذایی جهانگیر: دشمن تصور میکرد ظرف سه روز ایران را تجزیه میکند برچسبها قوه قضاییه اسحاق جهانگیری هفته قوه قضاییه
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