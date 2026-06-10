به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «کارگروه نظام توزیع گندم و آرد کشور» با موضوع آسیب‌شناسی نظام توزیع و حمل و نقل آرد یارانه‌ای به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.

در این نشست که به ریاست اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با تاکید بر شفاف‌سازی، رفع انحصار، مبارزه با فساد و بهینه‌سازی فرایندها برگزار شد، نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.

در ابتدای این نشست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گزارش کار و عملکرد خود در خصوص مصوبات هیئت وزیران در خصوص نظام توزیع و حمل و نقل گندم و آرد یارانه‌ای ارائه و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از پیشنهادات مطرح شده در خصوص هوشمندسازی فرایند توزیع استقبال کرد و گفت: امروز در نظام حکمرانی چاره‌ای جز هوشمندسازی نیست و باید همانند سایر نقاط دنیا از هوشمندسازی در تمامی حوزه‌ها خصوصا نظام حمل و نقل بهره‌مند شویم.

جهانگیر استفاده بهینه از این فرایند را در گرو اتصال همه سامانه‌ها با یکدیگر دانست و گفت: وقتی در کشور نظام حکمرانی واحد داریم باید ارتباط و تبادل اطلاعات در همه حوزه‌ها را بتوانیم شکل دهیم تا به یک نتیجه منطقی دست پیدا کرده و از وقوع جرایم جلوگیری کنیم.

معاون قوه قضاییه در ادامه موضوع نظام توزیع سلامت آرد را کلان‌تر دانست و افزود: یکی از راه‌های پیشگیری از قاچاق، کنترل محصولات وارد شده از مزر تا کلیه راه‌ها و جاده‌های کشور است که باید توسط سازمان‌های مرتبط انجام شود.

وی در این خصوص از همکاری قوه قضاییه با وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه نظام حکمرانی راه‌ها خبر داد و گفت: در این طرح هم ساماندهی در خصوص مبارزه با قاچاق در همه حوزه‌ها و هم نظارت بر حمل و نقل صحیح کالاها صورت می‌گیرد که نتایج خوبی را در پی خواهد داشت.

جهانگیر در خصوص کمک دستگاه قضایی به دولت در خصوص موضوع «نان» گفت: با توجه به اینکه دولت یارانه زیادی را برای «نان» اختصاص داده است، باید نظارت‌های دقیقی نسبت به اینکه نان یارانه‌ای به دست مردم برسد و آرد از شبکه توزیع خارج نشود صورت بگیرد.

وی جلوگیری از بروز جرایم و تخلفات در حوزه توزیع گندم و آرد را بسیار مهم دانست و تاکید کرد در این حوزه باید از حقوق مردم مراقبت کرد.

جهانگیر افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با کمک وزارت کشور کارگروهی را تشکیل داد و الگوهای موفق در خصصوص نحوه نظارت بر توزیع گندم و آرد در دنیا را پس از رصد و بررسی در قالب یک سامانه هوشمند راه‌اندازی کرد که تاکنون ۶ استان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی از موفقیت طرح مشترک این کارگروه در ۶ استان خبر داد و گفت: پس از اجرایی شدن این طرح در ۶ استان، خروج غیر قانونی آرد از شبکه توزیع به شدت کاهش یافته و موجب صرفه‌جویی در مصرف آرد شده است؛ در تلاش هستیم در سایر استان‌های کشور نیز این طرح اجرا شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هدف از تشکیل «کارگروه نظام توزیع گندم و آرد» و راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی هوشمند را «حمایت از حقوق مردم» و تامین امنیت غذایی کشور عنوان کرد.

جهانگیر در پایان با تاکید بر اثربخشی سیاست‌های تشویقی گفت: باید مسئولینی که در این چرخه مقابل فساد و تضییع حقوق مردم ایستادگی می‌کنند مورد تشویق قرار گیرند.