دریافت 19 MB کد مطلب 6868482 https://mehrnews.com/x3cpH7 ۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۹ کد مطلب 6868482 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۹ روایت قالیباف از علت سفر به ژنو برای مذاکرات قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به سوئیس نمیرفتیم، هر لحظه خون بیشتری از شیعیان لبنان ریخته میشد. کپی شد مطالب مرتبط عمان از گفت وگوهای سازنده با طرف ایرانی درباره تنگه هرمز خبر داد قالیباف: اگر به سوئیس نمیرفتیم خون بیشتری از شیعیان لبنان ریخته میشد پیام وزارت امور خارجه عمان در خصوص دیدار استقبال از هیئت ایرانی قالیباف: تنگه هرمز توسط ایران اداره خواهد شد برچسبها محمد باقر قالیباف سوئیس مذاکره مذاکره با آمریکا
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