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کد مطلب 6868482
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۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۹

روایت قالیباف از علت سفر به ژنو برای مذاکرات

روایت قالیباف از علت سفر به ژنو برای مذاکرات

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به سوئیس نمی‌رفتیم، هر لحظه خون بیشتری از شیعیان لبنان ریخته می‌شد.

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