قالیباف: تنگه هرمز توسط ایران اداره خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیبافرئیس هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس در گفت و گویی که دوشنبه شب(اول تیرماه) از رسانه ملی پخش شد در سخنانی گفت: برخی دوستان احساس میکنند میدان دیپلماسی با میدان نظامی در تضاد است در حالی که اساساً این تصور اشتباه است. چرا که در میدان نظامی، هر موفقیتی که کسب شود، زمانی میتوانیم آوردههای آن را ببینیم که آن پیروزی از لحاظ سیاسی و حقوقی ثبت و ماندگار شود. بدون دیپلماسی، زحمت عرصه میدان به ثمر نخواهد نشست.
مذاکره روش مبارزه و ادامه مبارزه است
وی افزود: گاهی در حوزه نظامی شرایطی فراهم میشود که حوزه دیپلماسی، همان مأموریتی را که میدان میخواست پیش ببرد و اکنون امکان آن نیست، دنبال کند. به عبارتی مذاکره یک روش مبارزه و ادامه مبارزه است؛ بنابراین، دوگانهسازی میان این دو میدان، یک بحث انحرافی است.
سفر به سوئیس امتداد میدان نظامی بود
رئیس هیات مذاکره کننده کشورمان تاکید کرد: سفر به سوئیس برای مذاکرات چهارجانبه، دقیقاً در امتداد میدان نظامی بود. نیروهای مسلح ما با افتخار، قدرت و شجاعت، این پیروزی بزرگ را به دست آوردند. در مقطع آتشبس و پایان جنگ، این بخش را با مذاکره پیش بردیم. اگر در اجرای آن اشکالاتی پیش بیاید، در پاسخ میتوانیم هم با موشک پاسخ دهیم و هم با مذاکره آن را حل کنیم.
دیپلمات نیستم؛ یک رزمندهام
قالیباف تاکید کرد: طبیعتاً همه ما، چه نیروهای مسلح و چه دستگاه دیپلماسی، مرتب با یکدیگر در ارتباط هستیم. بنده نیز دیپلمات نیستم؛ یک رزمندهام.
دیپلماسی و میدان، مکمل یکدیگر هستند
وی در ادامه یادآور شد: دیپلماسی را دنبال کردیم و دیدید که پایان جنگ و رفع محاصره را با گفتوگو، به روش مبارزه و با اتکا به قدرت میدان نهایی کردیم. عرصه دیپلماسی و میدان، مکمل یکدیگر هستند.
رئیس هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: در بحث لبنان، از وقتی وارد مذاکرات سوئیس شدیم، دیدیم که آتش دشمن علیه لبنان قطع شده و بخش عمدهای از مردم به خانههای خود بازگشتهاند. انشاءالله با تصمیمی که در سوئیس گرفته شد، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان را در این گفتوگوها به نتیجه میرسانیم و تا رسیدن به نتیجه، آن را رها نخواهیم کرد.
به آمریکا بی اعتماد هستیم
قالیباف با بیان اینکه به آمریکاییها بیاعتماد بودیم و هستیم و شرط عقل است که در آینده نیز بیاعتماد باشیم، گفت: در گفتوگوها با طرف آمریکایی، با نقشه راه و مدل مشخصی حرکت کردیم و بند ۱۳ تفاهم گنجانده شد که بر اساس آن، بهدلیل بیاعتمادی به طرف آمریکایی، اقدامات آمریکا در بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ باید بلافاصله پس از امضای تفاهم انجام میشد یا دستکم عملیات اجرایی آنها آغاز میشد تا مطمئن شویم کار شروع شده است؛ سپس وارد سایر موضوعات شویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از کارهای خوب همکاران ما در هیأت مذاکرات این بود که دو اتفاق بزرگ رخ داد و همزمان با امضای تفاهمنامه، محاصره رفع شد. اگر میخواستیم با روش نظامی این کار را انجام دهیم، طبیعتاً جنگ است و آسیب بهدنبال داشت؛ اما دیدید که محاصره یکشبه حل شد.
وی در ادامه یادآور شد: ترامپ پس از امضای تفاهم اعلام کرد تنگه هرمز از امشب آزاد است؛ در حالی که بر اساس بند ۴ تفاهم، باید طی ۳۰ روز و با ضوابط ایران آزاد میشد. این قدرت جمهوری اسلامی است که توانستیم ترامپ را وادار کنیم توییتی را که منتشر کرده بود، اصلاح کند و این نتیجه ترکیب قدرت نرم و سخت ماست.
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