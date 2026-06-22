عمان از گفت وگوهای سازنده با طرف ایرانی درباره تنگه هرمز خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که در دیدار با محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی، گفتوگوهای سازندهای درباره مفاد یادداشت تفاهم، بهویژه مسائل مرتبط با تنگه هرمز، انجام شده است.
وی افزود که طرفین بر پایبندی به اصول حقوق بینالملل تأکید کردهاند و عمان نیز تعهد خود را نسبت به تضمین عبور ایمن کشتیها از مسیرهای دریایی بدون اخذ عوارض عبور اعلام کرده است.
ساعاتی پیش بود که خبرگزاری رسمی عمان در صفحه رسمی اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای مشترک تأکید کردند که بهرهگیری از فرصت کنونی دیپلماتیک برای حمایت از تلاشهای صلح، تقویت روند کاهش تنش و تحکیم ثبات بر اساس اصول حقوق بینالملل و حسن همجواری، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
براساس گزارش این خبرگزاری، «دو طرف همچنین تصریح کردند که این رویکرد تعاملی باید به طور جدی در راستای حفظ امنیت پایدار منطقه و تضمین صریح ایمنی کشتیرانی در تنگه راهبردی هرمز و سایر مسیرهای بینالمللی دریایی دنبال شود.
این موضعگیری و همگرایی دیپلماتیک، در جریان دیدار رسمی «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و هیأت همراه وی در مسقط با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان مطرح شد که طی آن ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه و آخرین تحولات امنیتی و سیاسی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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