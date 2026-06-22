پیام وزارت امور خارجه عمان در خصوص دیدار استقبال از هیئت ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، و هیئت همراه وی استقبال کرد.
در این دیدار، دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت. این دیدار در چارچوب سفر رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به سلطنت عمان انجام شد.
در این نشست، دو طرف درباره روابط همکاری و حسن همجواری میان سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران و راههای توسعه آن در راستای تأمین منافع مشترک گفتوگو کردند. همچنین، دیدگاههای خود را درباره آخرین تحولات منطقهای مورد تبادل قرار دادند.
دو طرف بر اهمیت بهرهگیری از فرصت کنونی دیپلماتیک برای حمایت از تلاشهای صلح، تقویت روند کاهش تنش و تحکیم ثبات، بر اساس اصول حقوق بینالملل و حسن همجواری تأکید کردند؛ رویکردی که به افزایش فرصتهای تنشزدایی، حفظ امنیت منطقه و تضمین ایمنی کشتیرانی دریایی در تنگه هرمز و آبراههای بینالمللی کمک میکند.
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