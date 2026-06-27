دریافت 25 MB کد مطلب 6871622 https://mehrnews.com/x3cqZc ۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۱ کد مطلب 6871622 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۱ صحبتهای جالب بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با مصر صحبتهای انگیزشی و با احساس اعضای تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با مصر را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط اتفاق باورنکردنی برای تیم شگفتی ساز؛ کیپورد راهی دور حذفی شد! پیروزی اقتصادی اسپانیا در شب جنجالی اروگوئه فراتر از مستطیل سبز/ فوتبال، زبانی که به ترجمه احتیاج ندارد رفتار جالب صلاح و طارمی هنگام ورود به زمین بازی فیلم پنالتی مهدی طارمی که مقابل مصر از دست داد برچسبها جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی فوتبال مصر
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