به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال کیپ ورد و عربستان سعودی از ساعت ۰۳:۳۰ بامداد امروز شنبه در ورزشگاه هیوستون آمریکا با قضاوت فرانسوا لتکیسه برگزار شد که این بازی با تساوی بدون گل همراه بود.

کوسه های آبی در حالی سومین تساوی خود را در نخستین دور حضور در ادوار جام جهانی تجربه کردند که حالا با همین ۳ امتیاز راهی دور حذفی شدند.

بی شک کمتر کسی تصور می کرد کیپ ورد تیمی کم نام و نشان بتواند تنها با ۳ تساوی در گروهی که اسپانیا و اروگوئه نیز حضور داشتند بتواند به دور بعدی راه پیدا کند اما این تیم با درخشش دروازه بانی نظیر وزینا و بازیکنانی همچون واگنر پینا، ویلی سمدو و رایان مندس توانست راهی دور حذفی شود.

اروگوئه هم با کسب دو تساوی مقابل عربستان و کیپ ورد و تحمل شکست در بازی همزمان امروز مقابل اسپانیا وداع زرودهنگامی با این رقابت ها داشت تا شگقتی بزرگ جام در دور گروهی رقم بخورد.