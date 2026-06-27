پیروزی اقتصادی اسپانیا در شب جنجالی اروگوئه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال اسپانیا و اروگوئه از ساعت ۰۳:۳۰ بامداد روز شنبه در استادیوم گوادالاخارا مکزیک با قضاوت اسماعیل الفاتح برگزار شد که با برد یک بر صفر اسپانیا همراه بود. الکس بائنا (۴۲) تک گل سه امتیازی این دیدار را برای لاروخا به ثمر رساند.

جدول گروه H رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ قبل از دو بازی همزمان امروز طوری بود که هر ۴ تیم شانس صعود به دور حذفی را داشتند. اسپانیا که تجربه قهرمانی در جام جهانی را چشیده است قبل از این مسابقه با ۴ امتیاز در صدر قرار داشت اما برای قطعی کردن جایگاه صدرنشینی خود دنبال کسب پیروزی مقابل شاگردان مارچلو بیلسا بود.

اشتباه مرگبار موسلرا دروازه‌بان اروگوئه در دقیقه ۴۲ کافی بود تا الکس بائنا تک گل سه امتیازی لاروخا را بزند و اسپانیا با رسیدن به امتیاز هفتم در صدر جدول گروه قرار بگیرد و طعم صعود را بچشد.

این در حالی است که اروگوئه با توجه به تساوی در دو بازی قبلی، حاشیه های زیادی را در رختکن خود متحمل شد که احتمالا همین حاشیه ها باعث واکنش بد موسلرا و در ادامه تعویض گلر اروگوئه ای ها در بین دو نیمه شود تا بیلسا با وجود تجربه چندین بار نشستن روی نیمکت تیم ها در ادوار مختلف جام جهانی بدون اینکه کمکی به موفقیت اروگوئه کند با حذف زودهنگام تیمش ناچار به ترک مکزیک و بازگشت به خانه شود.