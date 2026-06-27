غیبت مرموش در ترکیب مصر مقابل ایران/ ترزگه جانشین ستاره فراعنه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز شنبه در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل به مصاف ایران خواهد رفت. دیداری که فراعنه با کسب پیروزی در آن به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهند شد.

حسام حسن برای این مسابقه چهار تغییر نسبت به دو دیدار گذشته در ترکیب تیمش ایجاد کرده که مهم‌ترین آنها غیبت عمر مرموش در خط حمله است. محمود ترزگه جانشین این مهاجم شده و در کنار محمد صلاح، امام عاشور و مصطفی زیکو خط تهاجمی مصر را تشکیل می‌دهد.

همچنین حمدی فتحی و یاسر ابراهیم و حسام عبدالحمید به دلیل مصدومیت از ترکیب خارج شده‌اند و محمد عبدالمنعم و رامی ربیعه در قلب خط دفاعی قرار گرفته‌اند. محمود صابر نیز به جای مروان عطیه در خط میانی بازی خواهد کرد.

ترکیب مصر مقابل ایران را مصطفی شوبیر، محمد عبدالمنعم، رامی ربیعه، محمد هانی، احمد فتوح، مهند لاشین، محمود صابر، مصطفی زیکو، امام عاشور، محمد صلاح و محمود ترزگه تشکیل می‌دهند.