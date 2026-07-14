https://mehrnews.com/x3cyJL ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸ کد مطلب 6887770 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸ حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- جمعی از نمایندگان اقلیتهای دینی ضمن ادای احترام به رهبر شهید انقلاب از بخشهایی از حرم مطهر بازدید کردند. دریافت 4 MB کد مطلب 6887770 کپی شد مطالب مرتبط مسیر ویژه زیارت مزار رهبر شهید در حرم امام رضا پیشبینی شد سختترین مأموریت یک خبرنگار؛ روایت خیابانی که قلب ایران بود سفر آخر آقای شهید به مشهد؛ تجدید بیعت با اشک و پرچمهای سرخ با رهبر روضهخوانی امیر عارف در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم رضوی تجدید عهد زائران رضوی با رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد رهبر شهید رواق دارالذکر
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