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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در حرم مطهر امام رضا(ع) 

حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در حرم مطهر امام رضا(ع) 

مشهد- جمعی از نمایندگان اقلیت‌های دینی ضمن ادای احترام به رهبر شهید انقلاب از بخش‌هایی از حرم مطهر بازدید کردند.

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کد مطلب 6887770

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