توضیحات پیرصالحی درباره هزینه کرد ۷۰۰ میلیون دلار پول دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه این ۷۰۰ میلیون دلار از ابتدا با یک طراحی مشخص و شفاف با نظر کارگروه تعیین شده توسط هیئت دولت به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شد، گفت: ۳۵۰ میلیون دلار بهصورت ارزی برای تأمین مستقیم دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی خارجی اختصاص یافت و ۳۵۰ میلیون دلار دیگر به ریال تبدیل شد تا برای خریدهای داخلی، حمایت از تولید داخل و تأمین اقلام مورد نیاز از ظرفیتهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در بخش ارزی، فرآیندها از مسیر رسمی و قانونی انجام شده و تا امروز همه قراردادهای ارزی به میزان ارز تخصیص یافته منعقد شده و معرفینامه به بانک مرکزی نیز صادر شده است. بخش قابل توجهی از این منابع، از طریق هیأت امناء صرفهجویی ارزی و سایر شرکتهای وابسته و نهادهای ذی ربط، صرف خرید شده و حدود نیمی از اقلام نیز بالفعل تأمین، وارد کشور و تحویل شده است و الباقی اقلام نیز در حال خرید و حمل هستند و به تدریج تحویل میشود.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در بخش ریالی نیز روند مشابهی طی شده است. قراردادهای لازم برای تأمین دارو و تجهیزات با شرکتهای تولیدی منعقد شده و حدود ۵۰ درصد اقلام موضوع قرارداد تحویل شده است. طبیعی است که بخشی از تأمین باقیمانده با تأخیر مواجه شود که این موضوع عمدتاً ناشی از عوامل بیرونی مانند مشکلات تخصیص ارز برای مواد اولیه (API)، اختلال در فرآیند انتقال ارز و همچنین مسائل مرتبط با حملونقل بینالمللی دریایی و هوایی به دلیل شرایط خاص کشور بوده، با این حال، تأمین این اقلام متوقف نشده و در حال انجام است.
پیرصالحی تاکید کرد: این منابع صرفاً برای انبارش نبوده، بلکه با رویکرد مدیریت و نیاز بازار و جلوگیری از کمبودهای احتمالی مورد استفاده قرار گرفته است. بهویژه در مقاطعی مانند شرایط خاص اخیر، حدود نیمی از کالاهای تأمینشده از طریق شبکههای رسمی پخش، به مراکز درمانی و ارائه خدمات سلامت توزیع شده تا دسترسی بیماران به اقلام حیاتی دچار اختلال نشود.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه خرید ذخایر استراتژیک در این حوزه، در یک چارچوب کاملاً مشخص و تحت نظارت یک کارگروه مصوب هیأت دولت انجام میشود، افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط، بر تعیین اولویتها، نحوه تخصیص منابع و فرآیندهای اجرایی نظارت مستقیم دارند.
وی در پایان یادآور شد: این سازوکار، ضامن شفافیت و انضباط در کل فرآیند تأمین و ذخیرهسازی است. در مجموع، هم در نحوه تخصیص و هم در فرآیند هزینهکرد، شفافیت وجود داشته و منابع دقیقاً در چارچوب اهداف تعیینشده برای تأمین پایدار دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است و روند تأمین باقیمانده نیز با جدیت در حال پیگیری است.
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