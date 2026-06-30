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کد مطلب 6874502
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۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۰

اژه‌ای: پیام رهبر انقلاب را باید چندین بار خواند

اژه‌ای: پیام رهبر انقلاب را باید چندین بار خواند

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفت: پیام رهبر انقلاب را باید چندین بار خواند و به تک‌تک کلمات آن دقت کرد.

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