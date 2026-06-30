دریافت 3 MB کد مطلب 6874502 https://mehrnews.com/x3csbY ۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۰ کد مطلب 6874502 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۰ اژهای: پیام رهبر انقلاب را باید چندین بار خواند محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه گفت: پیام رهبر انقلاب را باید چندین بار خواند و به تکتک کلمات آن دقت کرد. کپی شد مطالب مرتبط اژهای: پیام رهبر انقلاب منشور مسئولیت قوه قضائیه است اژهای: زندانیان و خانوادههایشان نقشه دشمن در اوین را خنثی کردند اموال توقیف شده حامیان رژیم صهیونیستی به نفع مردم استان هزینه میشود اژهای: مردم بینظیرترین تشییع تاریخ را برای رهبر شهید رقم خواهند زد ضرورت اجرای قانون حقابه حبلهرود؛ اعتراض کشاورزان به گوش وزیر رسید برچسبها قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژهای پیام رهبر انقلاب
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