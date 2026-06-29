به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان دستگاه قضایی اظهار کرد: محورهای مهمی همچون پاسداری از حقوق مردم، احیای حقوق عامه، مبارزه با فساد، اجرای عدالت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ارتقای سلامت اداری و تقویت اعتماد عمومی در این پیام مورد تأکید قرار گرفته و نقشه راه دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در هفته قوه قضائیه برنامه‌های متعددی با اقشار مختلف مردم برگزار شد، افزود: نشست با نخبگان، هیئت‌های مذهبی، روحانیون، حقوقدانان، سازمان‌های مردم‌نهاد، برپایی میزهای خدمت و بازدید از واحدهای تولیدی از جمله برنامه‌های این هفته بود که با هدف شنیدن مطالبات مردم و پیگیری مشکلات آنان انجام شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه احیای حقوق عامه گفت: مقابله با زمین‌خواری، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، برخورد با استفاده از پساب‌های آلوده در بخش کشاورزی و مبارزه با قاچاق سوخت از مهم‌ترین محورهای فعالیت دستگاه قضایی در این حوزه بوده است.

۱۴ تن کالای احتکار شده کشف شد

عبداللهی با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: بیش از چهار هزار مورد بازرسی از بازار انجام شد که به کشف ۱۴ تن کالای اساسی احتکارشده و تشکیل ۱۲ پرونده قضایی منجر شد و بخش عمده این پرونده‌ها نیز به صدور حکم قطعی رسیده است.

وی درباره پرونده‌های مرتبط با جنگ اخیر نیز گفت: بخشی از پرونده‌ها مربوط به اقدامات علیه امنیت کشور است که برای حدود ۴۰ درصد آن‌ها کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین از تشکیل ۲۹ پرونده برای حامیان رژیم صهیونیستی خبر داد و افزود: اموال این افراد شامل واحدهای مسکونی، خودرو، اراضی کشاورزی، حساب‌های بانکی، سهام بورسی و تجهیزات الکترونیکی توقیف شده و پس از طی مراحل قانونی به فروش رسیده و درآمد حاصل از آن به نفع مردم خراسان جنوبی هزینه خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به تشدید برخورد با قاچاق سوخت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ۱۲۰ میلیارد تومان جزای نقدی از متخلفان وصول شده است.

توقیف ۵۰۰ خودروی شوتی

وی ادامه داد: همچنین ۵۰۰ دستگاه خودروی موسوم به «شوتی» که امنیت جاده‌ها را تهدید می‌کردند توقیف شده‌اند، هرچند در کنار برخورد قضایی، فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه نیز ضروری است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از توسعه خدمات قضایی در مناطق محروم خبر داد و گفت: تاکنون در ۶۹ نقطه استان میزهای خدمت جهادی برپا شده و علاوه بر ارائه خدمات قضایی، امکاناتی همچون شورای حل اختلاف، خدمات درمانی، پروژه‌های عمرانی و امکان ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌هایشان در مناطق محروم فراهم شده است.

عبداللهی با بیان اینکه رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه قضایی استان به ۷۴.۵ درصد رسیده است، افزود: این میزان رضایت در شرایطی به دست آمده که بخشی از مراجعان، محکومان و متهمان هستند و دستیابی به این شاخص نشان‌دهنده حرکت دستگاه قضایی در مسیر افزایش اعتماد عمومی است.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان گفت: آموزش، حرفه‌آموزی، ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده‌های آنان از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی است و نتیجه این اقدامات، کاهش نرخ بازگشت مجدد زندانیان به زندان به ۱۲ درصد در پنج سال گذشته بوده است.