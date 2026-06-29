به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام حزن‌ آل‌الله، به پیام هدایتگر رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت: از رهبری معظم انقلاب به سبب صدور پیامی هدایتگرانه و نافع به مناسبت هفته قوه قضائیه، بی‌نهایت سپاسگزاریم.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ما امسال با قلبی محزون، داغدار امام شهیدمان بودیم و نتوانستیم در هفته قوه قضاییه به محضر امام‌مان برسیم؛ با این وجود پیام رهبری معظم انقلاب و الطاف معنوی ایشان برای ما در مجموعه دستگاه قضایی مایه مباهات و مسرّت بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در پیام نافع و ارزشمند رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، نکات نغز و مهمی مندرج است که بر ما فرض است به تمامی آنها جامه عمل بپوشانیم. ما این پیام را نصب‌العین و فصل‌الخطاب می‌دانیم و تمام سعی و جهد خود را به کار خواهیم بست که به تمامی فرازهای آن فعلیت ببخشیم.

وی تاکید کرد: این پیام را منشور مسئولیت، نقشه راه تحول قضایی و میثاقی با مردم عزیز ایران می‌دانیم و خود را موظف می‌دانیم که آن را در میدان عمل، به برنامه، ساختار، رفتار و نتیجه تبدیل کنیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: جا دارد از زحمات و مجاهدت‌های قضات و کارکنان قضایی تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم. آنها طی 5 سال گذشته و همچنین طی یک سال اخیر که کشور متحمل دو جنگ و همچنین یک اغتشاشات و شبه‌کودتا شد، حقیقتاً جهاد کردند و علی‌رغم اینکه بعضاً اماکن کاری آنها صدمه دیده بود و حتی خطر بمباران دشمن نیز وجود داشت، محل خدمت خود را ترک نکردند و اجازه ندادند که کار خدمت‌رسانی به مردم بر روی زمین بماند.

رئیس عدلیه ضمن قرائت فرازهایی از پیام رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، عنوان کرد: یکی از نکات ظریف پیام رهبری معظم انقلاب آن است که ایشان قوه قضاییه را رکن نظام دانستند؛ وقتی دستگاهی به عنوان رکن نظام معرفی می‌شود، هم وظیفه و مسئولیت عناصر فعال در آن دستگاه مضاعف می‌شود و هم مسئولیت سایر دستگاه‌ها نسبت به آن رکن نظام، یادآوری و متجلی می‌شود. ما به عنوان مسئولان و شاغلان در دستگاه قضا باید نهایت جهد خود را به کار بندیم تا رضایت الهی را کسب و اعتماد مردم را جلب کنیم؛ از سوی دیگر سایر دستگاه‌ها نیز باید مواظبت کنند و تلاش به خرج دهند تا مبادا تضعیفی علیه این رکن نظام انجام گیرد.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند قوه قضاییه هم باید خودش در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و هم باید سایر نهادها و دستگاه‌ها را در نیل به این مطلوبیت و هم‌ترازی یاری رساند. باید ببینیم که در گذشته چه کرده‌ایم و در آینده می‌خواهیم چه کنیم؛ باید بررسی کنیم که در کجاها عملکرد و مواضع ما در تراز نظام اسلامی نبوده است؛ قطعاً باید این نواقص و کاستی‌ها را رفع کنیم و همت گماریم تا نقاط قوت، هرچه بیشتر تقویت شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به الزامات تحقق قوه قضاییه‌ی تراز، اظهار کرد: قطعاً همانطور که رهبری معظم تصریح فرمودند برای رسیدن به قوه قضاییه‌ی تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، نیاز به تمهیدات داخلی و اجرایی، اعتبارات، کادرسازی‌ها، تسریع در برنامه‌ریزی‌ها و هوشمندسازی فرایندها و ایضاً اتخاذ روحیه جهادی مضاعف داریم. بخشی از این امور را می‌توانیم با مجاهدت بیشتر و اتخاذ تمهیدات داخلی متقن‌تر کسب کنیم؛ لکن برای نیل به سایر ساحات، نیاز به مساعدت سایر قوا داریم.

ئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله‌ی مبارزه با فساد پرداخت و بیان کرد: عزم ما برای مبارزه‌ی ریشه‌ای و همه‌جانبه با فساد جزم است و ما حتماً این بخش از فرامین رهبری معظم انقلاب را هم با جدیت هرچه تمام پی می‌گیریم؛ وقتی با فساد و مفسد مبارزه می‌شود سر و صداهایی بلند می‌گردد؛ این سر و صداها عمدتاً از ناحیه قدرتمندان، متنفذین و مترفین است. ما هیچگونه اعتنایی به این غوغاسالاری‌ها نخواهیم داشت و زیر بار توصیه‌های ناحق در امر مبارزه با فساد نخواهیم رفت و سختی‌های مسیر مبارزه با فساد را تحمل خواهیم کرد.

رئیس دستگاه قضا با تشریح مؤلفه‌های لازم برای مبارزه‌ی قاطع با فساد تصریح کرد: در مبحث مبارزه با فساد، مقوله‌ی مهم آن است که بتوانیم چند گزاره را به درستی و جامعیت با هم مجتمع سازیم. باید تعریف درستی از فساد و مفسد داشته باشیم و آثار و نحوه‌ی مبارزه با فساد را بدانیم. نکند به گونه‌ای باشد که در مسیر مبارزه با فساد، اصطلاحاً برای درست کردن ابرو، چشم را هم کور کنیم. از سویی دیگر ضروریست که ریشه‌های فساد را بخشکانیم و از وقوع فساد پیشگیری به عمل آوریم. لازمه‌ی بعدی در این فریضه، اهتمام به مقوله‌ی اطلاع‌رسانی اصولی و صواب است.

رئیس عدلیه عنوان کرد: در مبحث دفاع از آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه نیز که در پیام ارزشمند رهبری معظم انقلاب مندرج است باید جهد و تلاش بیشتری به خرج دهیم؛ طی سال‌های اخیر کارهایی در قوه قضاییه در راستای تعریف مصادیق آزادی‌های مشروع و چگونگی دفاع از آنها انجام گرفته است لکن لازم است به این کارها، عمق و غنای بیشتری ببخشیم.

قاضی‌القضات با اشاره به مبحث خونخواهی امام شهید و سایر شهدا، خاطرنشان کرد: یکی از فرازهای پیام ارزشمند رهبری معظم انقلاب، مبحث خونخواهی شهدا و پیگیری و احقاق حقوق تضییع‌شده‌ی ملت ایران در اثر جنایات مجرمان بین‌المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی بالاخص در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است. در این فقره، همه ذیربطان در قوه قضاییه، مبتنی بر وظیفه ذاتی و ایضاً وجدان انسانی و غیرت اسلامی و حمیّت ایرانی خود، به خط شده‌اند تا از شهدای‌مان و در رأس آنان، امام شهیدمان، خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) خونخواهی کنند. لکن در این عرصه، باید با سایر دستگاه‌های ذیربط حکومتی و دولتی از جمله وزارت امورخارجه، هم‌افزایی بیشتری داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اهمیت جهاد حقوقی در فقره‌ی محکوم کردن رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل در مجامع بین‌المللی اظهار کرد: امروز در مقابله با متجاوزین آمریکایی و صهیونی، یکی از تکالیف اصلی قوه قضاییه، جهاد حقوقی بین‌المللی است. قوه قضاییه با همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، با جدیت و اهتمام، جنایات جنگی آمریکا را علیه ملت ایران در مراجع بین‌المللی پیگیری می‌کند و نسبت به طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه جنایتکاران جنگی اصرار دارد. در این مسیر، مستندسازی دقیق، شامل جمع‌آوری شواهد، اسناد، تصاویر و شهادت‌نامه‌ها با رعایت استانداردهای حقوقی بین‌الملل، یک اصل اساسی و مهم است که با قوت و قدرت باید انجام گیرد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: شکایت از آمریکا و اسرائیل توسط خانواده شهدا و جانبازان در محافل بین‌المللی، از دیگر دستورکارهاست که در این مسیر نیز قوه قضاییه باید هر چه بیشتر یار و مددکار خانواده معزز شهدا و جانبازان جنگ‌های تحمیلی اخیر باشد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در حوزه‌ی پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران و جنایات جنگی رخ داده در این تجاوز، هم در ساحت داخلی و هم در ساحت بین‌المللی، جهاد حقوقی و قضایی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم و این مهم را تا سرمنزل مقصود رها نکنیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یکی از اقداماتی که در قوه قضاییه برای محکوم کردن سردمداران رژیم متجاوز امریکا در مجامع بین‌المللی صورت گرفته است، تدوین و تجمیع مواضع و اعترافات صریع سرکردگان جنایتکار این رژیم مبنی بر ارتکاب جنایت علیه مردم ایران است. ما در تلاش هستیم این مستندسازی‌ها را تکمیل کنیم.

رئیس عدلیه با اشاره به کتاب قطور جنایتکاری‌های رژیم آمریکا عنوان کرد: رژیم امریکا سرآمد همه جنایتکاران تاریخ است؛ در تمامی جنایت‌هایی که در دهه‌های اخیر در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوسته است، رژیم آمریکا یا مباشر اصلی و یا منشأ اصلی بوده است.

قاضی‌القضات با مرور برخی از جنایات رژیم آمریکا در نقاط مختلف جهان خاطرنشان کرد: می‌توانیم با همراهی سایر مللی که از امریکا زخم خورده‌اند و جلب مشارکت حقوقدانان باوجدان بین‌المللی، کیفرخواستی متقن و مستند و بلند بالا را در باب جنایت‌های رژیم امریکا علیه مردم جهان تدوین کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: تخصص و تبحر رژیم آمریکا آن است که با پروپاگاندا و تبلیغات رنگارنگ، جنایات خود را سفیدشویی کند و به قلب و تحریف واقعیت مبادرت ورزد ؛ ماه با کار انقلابی نباید اجازه دهیم که این حربه رژیم امریکا پیرامون دو جنگ تحمیلی اخیر و شبه‌کودتای دی ماه سال گذشته عملیاتی شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در این نشست ضمن برشمردن ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید بهشتی، بیان داشت: شهید بهشتی یک روحانی خستگی‌ناپذیر، نواندیش، مدیر، مدبر، دلسوز و خیرخواه بود.‌ منطق او در برابر دشمنان اسلام و مارکسیست‌ها و التقاطی‌ها به قدری متقن و قوی بود که وجودش را تاب نیاوردند و او را مظلومانه به شهادت رساندند. در مظلومیت شهید بهشتی همین بس که بعضاً برخی از افراد دخیل در انقلاب ماموریت می‌یافتند تا شخصیت او را تخطئه و تخریب کنند. قاتلان شهید بهشتی که از سوی مستکبران هدایت و حمایت می‌شدند اکنون در در دامن آنها روزگار می‌گذرانند.