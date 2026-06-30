مددسراهای تهران در ایام وداع و تشییع رهبر شهید ۲۴ ساعته فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت حضور فعال نهادهای حمایتی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهارکرد: خدمات‌رسانی به افراد آسیب‌دیده و گروه‌های در معرض آسیب در کلان‌شهر تهران، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در ایام وداع و تشییع پیکر رهبر شهید نیز ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مددسراهای تحت پوشش این سازمان، با برنامه‌ریزی دقیق و به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پذیرش و ارائه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی هستند.

مقدمی در ادامه افزود: با توجه به حساسیت‌های زمانی و اجتماعی این ایام، سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، تمامی تدابیر لازم را جهت ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی سریع به نیازهای اضطراری اتخاذ کرده است. هدف اصلی ما در این روزها، اطمینان از امنیت اجتماعی و فراهم کردن بستری مناسب برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در سراسر کلان‌شهر است تا هیچ فردی در این ایام از حمایت‌های حمایتی محروم نماند.

وی همچنین یادآور شد: تیم‌های عملیاتی و کادر اجرایی مددسراها به‌گونه‌ای سازماندهی شده‌اند که فرآیند پذیرش و خدمات‌رسانی در تمامی ساعات شبانه‌روز با حداکثر توان ممکن انجام شود.