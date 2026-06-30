پلیس راهور: از برپایی موکب در مسیرهای تردد مراسم تشییع خودداری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در نشست خبری تشریح تمهیدات ترافیکی مراسم وداع و تشییع امام شهید، با اشاره به گستردگی این رویداد، گفت: مراسم پیشرو از نظر حجم جمعیت و وسعت مأموریت، بیسابقه است و بر همین اساس، تمامی برنامهریزیها و تمهیدات ترافیکی متناسب با برآوردهای انجامشده طراحی شده است.
وی با بیان اینکه مدیریت ترافیک یکی از ارکان اصلی برگزاری این مراسم است، افزود: برای شهرهای تهران، قم و مشهد، پیشبینیهای لازم درباره تعداد زائران، خودروها، محدودیتها، ممنوعیتهای تردد، مسیرهای جایگزین و محلهای توقف خودروها انجام شده تا شرایط مناسب برای برگزاری هرچه بهتر مراسم فراهم شود.
محدودیت ناوگان عمومی؛ استفاده از خودروی شخصی اجتنابناپذیر است
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به محدودیت ناوگان حملونقل عمومی اظهار کرد: همانند مأموریت اربعین، در این مراسم نیز بخشی از زائران ناچار خواهند بود با خودروهای شخصی سفر کنند. در همین راستا دولت به دستگاهها و وزارتخانهها مأموریت داده است تا ظرفیت ناوگان حملونقل خود را برای جابهجایی زائران به کار گیرند و استانداران نیز مسئول هماهنگی و تأمین این ظرفیت در استانها هستند.
محدودیتهای ترافیکی از قبل اطلاعرسانی میشود
حسینی گفت: جزئیات محدودیتهای ترافیکی در تهران، قم و مشهد توسط رؤسای پلیس راهور این شهرها اعلام خواهد شد و تمامی محدودیتها، مسیرهای جایگزین و ممنوعیتهای توقف نیز از طریق سامانههای مسیریاب مانند «نشان»، «بلد» و سایر اپلیکیشنها در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی از شهروندان خواست پیش از سفر، حتماً آخرین اطلاعات ترافیکی را از منابع رسمی دریافت کنند.
احتمال یکطرفه شدن برخی آزادراهها
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به پیشبینی تمهیدات تاکتیکی برای مدیریت ترافیک گفت: در صورت نیاز و متناسب با شرایط، ممکن است برخی محورهای موازی منتهی به تهران، قم یا مشهد بهصورت موقت یکطرفه شوند.
وی افزود: حتی احتمال دارد آزادراه قم ـ تهران در مسیر رفت یا بازگشت زائران بهطور کامل یکطرفه شود؛ تجربهای که پیشتر نیز در شرایط خاص برای تخلیه سریع جمعیت اجرا شده است.
کاهش سفرهای غیرضروری و جلوگیری از ایجاد موانع
حسینی از مردم خواست در هفته برگزاری مراسم، سفرهای غیرضروری بینشهری و درونشهری را به حداقل برسانند تا امکان مدیریت بهتر ترافیک فراهم شود.
وی همچنین تأکید کرد: ایجاد هرگونه موکب، ایستگاه صلواتی یا سازهای که موجب اختلال در عبور و مرور شود، باید با دقت مدیریت شود و در محلهایی استقرار یابد که هیچ مانعی برای تردد زائران و خودروها ایجاد نکند.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان گفت: از چند روز گذشته پاکسازی معابر و رفع موانع ترافیکی با همکاری شهرداریها آغاز شده و هدف اصلی، برگزاری مراسمی باشکوه همراه با نظم، ایمنی و امنیت کامل است.
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