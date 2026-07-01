دریافت 14 MB کد مطلب 6876205 https://mehrnews.com/x3csTK ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱ کد مطلب 6876205 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱ خاطره ویژه حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی از «آقای ملت» ماجرای نامهای از آیت الله العظمی بهجت که دل رهبر شهید را آرام کرد را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مصفا: پویش رسانه ای «باید برخاست» در گیلان برگزار می شود شهردار شهریار: ۶۱ اتوبوس برای جابهجایی زائران اختصاص یافت انتشار دستورالعمل فعالیت هیئتها در مراسم بدرقه «رهبر شهید» آمادگی شهرداری آبسرد برای پشتیبانی از مراسم وداع با پیکر رهبر شهید برچسبها مراسم تشییع تشییع شهدا تشییع رهبر شهید انقلاب
نظر شما