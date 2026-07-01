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کد مطلب 6876205
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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

خاطره ویژه حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی از «آقای ملت»

خاطره ویژه حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی از «آقای ملت»

ماجرای نامه‌ای از آیت الله العظمی بهجت که دل رهبر شهید را آرام کرد را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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