علی ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص ۶۱ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید خبر داد.

وی که شهردار شهریار است، اظهار کرد: شهرداری شهریار به‌عنوان نماینده این شهرستان، مسئولیت برپایی موکب در شهر شهریار و همچنین مصلای تهران را بر عهده دارد و برای پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگانی که از مسیر شهریار تردد می‌کنند، تمهیدات گسترده‌ای اندیشیده شده است.

ملکی افزود: خدمات پذیرایی به‌صورت غذای گرم و سرد ارائه خواهد شد و ۶۱ دستگاه اتوبوس نیز به‌صورت تمام‌وقت برای جابه‌جایی زائران و شهروندان در این ایام به کار گرفته می‌شود.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مدیریت شهری، تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرداری در حوزه خدمات‌رسانی فعال شده و علاوه بر تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی، سالن‌های ورزشی نیز با امکاناتی از جمله سرویس‌های بهداشتی، حمام و فضای مناسب برای استراحت و اسکان موقت زائران تجهیز شده است.

شهردار شهریار خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم در بهترین شرایط ممکن مورد استقبال و خدمت‌رسانی قرار گیرند تا بتوانند با آرامش در این آیین حضور یابند.

ملکی در پایان با توصیه به زائران برای همراه داشتن لوازم شخصی مورد نیاز، گفت: با این حال، شهرداری شهریار با تمام ظرفیت و توان خود برای ارائه خدمات مطلوب و میزبانی شایسته از زائران آماده است.