مصفا: پویش رسانه ای «باید برخاست» در گیلان برگزار می شود

قاسم مصفا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پویش رسانه ای «باید برخاست»، اظهار کرد: این پویش با هدف ارج نهادن و تجلیل از تلاشگران و فرهیختگان عرصه رسانه برگزار می شود.

وی به تبیین جایگاه و نقش روزنامه نگاران و خبرنگاران در تحقق انسجام ملی و همبستگی اجتماعی به عنوان یکی از اهداف این پویش اشاره کرد و گفت: تبیین اصول اخلاقی رسالت مطبوعات در راستای گسترش حقیقت و آگاهی از دیگر اهداف برگزاری این پویش است.

معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ضمن تأکید بر امیدآفرینی، تقویت هویت ملی و حفظ مرجعیت خبری در راستای اهداف این پویش، تصریح کرد: روایت صادقانه و شجاعانه نیاز اساسی دنیای امروز است که این تکلیف مهم برعهده اصحاب رسانه قرار دارد.

مصفا به محورهای پویش «باید برخاست» اشاره و عنوان کرد: جلوه های مردمی مراسم تشییع رهبر شهید ایران، رسانه و رهنمودهای امام شهید درخصوص ایستادگی، جهاد تبیین و مقاومت، وحدت و همبستگی ملی، نقش رسانه در انعکاس بیداری و وفاداری و پیوند امت با امام شهید جزو محورهای اصلی این پویش است.

وی با اشاره به قالب های پویش رسانه ای افزود: این پویش در قالب های گزارش، مقاله، سرمقاله، یادداشت، تیتر، مصاحبه، خبر، عکس، اینفوگرافیک، موشنگرافی و گزارش ویدئویی برگزار می شود.

مصفا از برگزاری اختتامیه این پویش در مرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را که در بازه یک تا ۳۰ تیر منتشر یا چاپ شده است، حداکثر تا ۳۱ تیر به دبیرخانه این پویش به شماره ۰۹۱۱۳۳۵۸۲۳۰ در پیام رسانهای بله و ایتا ارسال کنند.

وی از اجرای پویش شعر «باید برخاست» نیز خبر داد و گفت: این پویش در محورهای جنگ رمضان و ایستادگی در برابر دشمن آمریکایی-صهیونیستی، شهادت رهبر و میثاق با آرمان های امام، تجلی مقاومت و حضور پرشور مردم، صلابت نیروهای نظامی در مبارزه با دشمن، بدرقه آقای شهید ایران و موضوعات مرتبط با جنگ رمضان برگزار می شود.

معاون فرهنگی رسانه ای فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اضافه کرد: به تمام شرکت کنندگان در این پویش گواهی اعطا خواهد شد و به ۵ اثر برگزیده در بخش شعر هدایای ارزندهای اهدا میگردد. همچنین تمامی آثار خلق شده در قالب یک کتاب به چاپ میرسد.

مصفا در پایان تصریح کرد: علاقه مندان به شرکت در این پویش می توانند آثار خود را حداکثر تا پایان تیرماه به شماره ۰۹۳۳۶۰۷۲۶۲۰ در پیام رسان بله ارسال کنند.