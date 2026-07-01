به گزارش خبرگزاری مهر، بدرقه «آقای شهید ایران»، فراتر از یک مراسم؛ یک حماسه ملی و فریاد خونخواهی است. برای آنکه این مسیر با نظم و شکوه اجرا شود، تمامی هیأت‌ها و تشکل‌های مردمی موظف به اجرای محورهای ذیل هستند:



در سراسر کشور: ایجاد موج عزاداری محلی، برپایی مواکب در میادین و تمرکز بر شعارهای حماسی «خونخواهی» و «بدرقه آقای شهید».



در کاروان‌های اعزامی: حرکت سازمان‌یافته، هماهنگی دقیق با ستاد میزبان و رعایت نظم در مسیرهای تردد.



در استان‌های میزبان: بسیج ظرفیت‌های مردمی (منازل و مساجد) برای میزبانی شایسته از خیل عظیم زائران.



در فضای رسانه‌ای: یکپارچگی در شعار، تولیدات فرهنگی و استفاده از هشتگ‌های رسمی جهت تقویت موج سوگواری.



نکته مهم: تمامی برنامه‌ها باید زیر پرچم واحد «بدرقه آقای شهید» و با رعایت ملاحظات امنیتی و شأن مراسم باشد.

جزئیات دقیق، محورهای اجرایی و شعارهای محوری در فایل پی‌دی‌اف پیوست قابل مطالعه است.