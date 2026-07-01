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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

انتشار دستورالعمل فعالیت هیئت‌ها در مراسم بدرقه «رهبر شهید»

انتشار دستورالعمل فعالیت هیئت‌ها در مراسم بدرقه «رهبر شهید»

دستورالعمل جامع فعالیت هیأت‌ها در مراسم بدرقه «رهبر شهید» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بدرقه «آقای شهید ایران»، فراتر از یک مراسم؛ یک حماسه ملی و فریاد خونخواهی است. برای آنکه این مسیر با نظم و شکوه اجرا شود، تمامی هیأت‌ها و تشکل‌های مردمی موظف به اجرای محورهای ذیل هستند:

در سراسر کشور: ایجاد موج عزاداری محلی، برپایی مواکب در میادین و تمرکز بر شعارهای حماسی «خونخواهی» و «بدرقه آقای شهید».

در کاروان‌های اعزامی: حرکت سازمان‌یافته، هماهنگی دقیق با ستاد میزبان و رعایت نظم در مسیرهای تردد.

در استان‌های میزبان: بسیج ظرفیت‌های مردمی (منازل و مساجد) برای میزبانی شایسته از خیل عظیم زائران.

در فضای رسانه‌ای: یکپارچگی در شعار، تولیدات فرهنگی و استفاده از هشتگ‌های رسمی جهت تقویت موج سوگواری.

نکته مهم: تمامی برنامه‌ها باید زیر پرچم واحد «بدرقه آقای شهید» و با رعایت ملاحظات امنیتی و شأن مراسم باشد.

جزئیات دقیق، محورهای اجرایی و شعارهای محوری در فایل پی‌دی‌اف پیوست قابل مطالعه است.

کد مطلب 6876219
سیده فاطمه سادات کیایی

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